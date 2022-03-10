Под Днепром оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту – видео

Власть просит не игнорировать местных жителей сигнал "воздушная тревога"

В Криворожском районе упало два снаряда / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области военные РФ нанесли ракетный удар по аэропорту в Лозоватке. По предварительной информации, пострадавший среди мирного населения нет.

Об этом сообщает начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook.

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"Кратко. Для тех, кто несерьезно относится к сигналу "воздушная тревога". Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", – написал он.

По его словам, сигнал "воздушная тревога" подается заблаговременно и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты), чтобы проследовать в укрытие.

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Аэропорт находится около села Лозоватка / Фото: Google Maps

В Днепре предприниматели привели в порядок огромное бомбоубежище

В Днепре предприниматели, которые обеспечивали одну из больниц, привели в порядок огромное бомбоубежище.

В бомбоубежище могут одновременно спастись в случае обстрелов около тысячи человек. Укрытие построено еще в 50-х годах прошлого столетия – над ним нет никаких построек. После распада СССР бомбоубежище постепенно превратилось в свалку остатков строительных материалов и неработающего медицинского оборудования.

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