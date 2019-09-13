Под Днепром отходы загрязняют окружающую среду: люди в панике

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Жители поселка Краснополье в Днепропетровской области жалуются на резкий запах, который появляется, по их словам, после сбросов опасных отходов. В местном пруду из-за этого, мол, даже погибла рыба.

Люди жалуются: после недавнего сброса отходов на воде – масляные пятна, а в воздухе стоит запах химии. Кто сбрасывает яд – жители поселка не знают. Но вокруг Краснополья есть промышленные предприятия. Люди писали обращения, но пока – все бесполезно.

"Мы хотим наконец-то в нашем районе порядка и чистоты. Чтобы были какие-то конкретные действия и ответы, уже официально, а не просто "поговорить", – заявила местная жительница Ксения Тищенко.

В департаменте экологии предполагают: резервуарами могло воспользоваться любое из предприятий.

"Первое, что надо сделать – определить химический состав сбросов. Необходимо сделать анализы", – рассказал директор департамента экологической политики горсовета Олег Семенко.

От загрязнений Краснополье страдает не впервые. В 2013 году грузовики тоннами сливали кислоту посреди дороги, вблизи жилых домов. Почему сейчас пруд изменил цвет и покрылся пленкой, а в воздухе – до сих пор едкий запах, станет известно после экспертизы.

"Соберем комиссию, будем подавать это все в правоохранительные органы и прокуратуру", – говорит директор департамента экологической политики горсовета Олег Семенко.

А тем временем люди снова написали коллективное обращение в мэрию. Хотят, чтобы чиновники нашли управу на промышленные предприятия, которые сбрасывают неочищенные стоки.

Напомним, недавно под Днепром под открытым небом была обнаружена свалка опасных медицинских отходов.

Также мы сообщали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

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