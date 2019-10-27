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Под Днепром пациент вывалился на ходу из скорой: видео инцидента

27 октября, 22:17

Во время падения мужчина получил ушиб головы

/ Фото: Pixabay

В Новомосковске Днепропетровской области в субботу, 26 октября, пациент выпал из задних дверей скорой помощи прямо на проезжую часть.

Видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе "Просто Днепропетровск".

Водитель едущего позади автомобиля успел сманеврировать и предотвратить наезд.

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В комментариях под видео водителя скорой обвинили в халатности.

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По другим данным, нетрезвый больной противился госпитализации, а во время транспортировки пытался любыми способами выйти из машины. Медработники пытались его удержать, однако силы были неравны.

Во время падения мужчина получил ушиб головы. В целях безопасности транспортировку больного продолжили в сопровождении правоохранителей.

Как сообщалось, в воскресенье вечером, 13 октября, в Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина произошло ДТП с участием кареты скорой помощи: два человека погибли, пятеро пострадали.

А 10 октября на пересечении улиц Антоновича и Жилянской перевернулась скорая.

Відео: Патрульна поліція Києва

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Источник: УНИАН

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