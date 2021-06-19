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Под Днепром у заброшенной фабрики нашли тело пропавшей девочки (фото)

19 июня 2021 16:51

Виктория Барановская Виктория Барановская

Ребенка искали пять дней – к поискам подростка привлекли кинолога со служебной бельгийской овчаркой Бес

В субботу, 19 июня, в Никополе Днепропетровской области после пяти дней поисков нашли тело 15-летней девушки.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Девочка исчезла 14 июня, вечером она пошла гулять и не вернулась. А на следующий день мать обратилась в полицию.

Фото: пресс-служба полиции

Фото: пресс-служба полиции

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"На розыски ребенка были ориентированы все службы полиции – ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, оставленные здания, а также обследовали лесополосы и другие места, где могла находится девочка", – говорится в сообщении.

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Фото: пресс-служба полиции

Фото: пресс-служба полиции

После пяти дней поисков тело девушки нашли в заброшенном здании фабрики в промышленной зоне. Разыскать тело помог кинолог со служебной собакой – бельгийской овчаркой Бес.

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Ранее мы сообщали, что в селе Кийлов Бориспольского района 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета. Девочка погибла, а мальчик доставлен в больницу без сознания. Как рассказали "Сегодня" в полиции Киевской области, ребята сначала пытались спасаться самостоятельно.

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