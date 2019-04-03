Под Днепром водителей штрафовали за перевес грузовиков

На въезде в Днепр установили весовые комплексы, которые спасают дороги от разрушения

Иллюстрация. Фото: Пресс-служба ДнепроОГА.

Под Днепром водителей штрафовали за перевес грузовиков Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4d5/c8c/5ca4d5c8cdb16.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4d5/c8c/5ca4d5c8cdb16.jpg 2019-04-03T19:04:00+03:00 Днепр На въезде в Днепр установили весовые комплексы, которые спасают дороги от разрушения

На въездах в Днепр со стороны Кривого Рога и Решетиловки заработали новые весовые комплексы. За три недели работы сотрудники "Укртрансбезопасности" проверили порядка тысячи фур, из которых 100 оказались перегруженными. Полицейские выписали нарушителям штрафы.

По замыслу, весовые комплексы помогут уберечь уже отремонтированные дороги от разрушения. Сами площадки оборудованы компьютерной техникой и электрическими весами.

"Фура заезжает на весы – устройство передает данные с помощью Wi-Fi. Водитель получает талон, в котором указан вес транспортного средства. Если нормативные показатели превышены – выписываем штраф", – рассказывает старший инспектор главного управления "Укртрансбезопасности" в Днепропетровской области Александр Маценко.

Ранее в Запорожской области сотрудники Укртрансбезопасности за два дня выписали водителям грузовиков штрафов на более чем шесть тысяч евро за перегруженные машины.

Также мы сообщали, что в Заводском районе Запорожья полицейские остановили машину, за рулем которой находился водитель с явными признаками опьянения. При этом водитель отказался от прохождения экспертизы на месте, но позже был оштрафован на 40,8 тысяч гривен .

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.