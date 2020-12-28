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Под Днепром задержали депутата: он был лидером вооруженной банды, нападавшей на фермеров

28 декабря, 16:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сейчас мужчина находится под стражей

В Днепропетровской области полицейские задержали депутата райсовета. Он оказался подозреваемым в разбойных нападениях и лидером межрегиональной вооруженной группировки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как выяснили правоохранители, банда "работала" в нескольких областях в течение последних двух лет. Злоумышленники угрожали жертвам оружием и были одеты в камуфлированную одежду и балаклавы. Ездили на авто с поддельными номерами.

Так, в октябре 2018 года нападавшие ворвались на ферму в поселке Межевая, связали охранника и забрали металлический сейф с 50 000 долларов и документами.

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Первым задержали 31-летнего лидера группировки.

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Во время обысков у фигуранта изъяли похищенный сейф, камуфляжную одежду, гранаты, огнестрельное оружие и технику.

Мужчине уже сообщили о подозрении, он находится под стражей. Сейчас полицейские ищут других членов банды.

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Напомним, ранее копы поймали банду, напавшую с ножами и пистолетами на фермера в Киевской области.

Кроме того, недавно под Днепром поймали преступную банду, члены которой совершали разбойные нападения, вымогали несуществующие долги, продавали наркотики, хранили оружие и воровали авто.

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депутаты группировка банда Днепропетровская область
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