Под Днепром загорелась многоэтажка: людей доставали с пылающего здания (фото, видео)

Пожар начался в комнате на втором этаже трехэтажного здания – жители квартир не могли выбраться из здания

В Днепропетровской области тушили пожар в многоэтажке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области, где во время пожара умерли два человека, во вторник, 5 октября, горела жилая многоэтажка на улице Научной в поселке Дослидном.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Возгорание произошло около 1:20 в комнате на втором этаже трехэтажного здания.

Фото: ГСЧС

Огонь уничтожил мебель, домашние вещи и внутреннюю облицовку стен. Всего площадь пожара составила 20 квадратных метров.

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Фото: ГСЧС

Из-за огня общий коридор и третий этаж здания был задымлен, люди не могли самостоятельно выбраться.

Фото: ГСЧС

Специалисты ГСЧС спасли мужчину с горящей комнаты на втором этаже и с помощью специального оборудования эвакуировали из второго и третьего этажа 8 человек, в том числе 2 детей. Еще 10 человек, из которых 3 детей, спасатели вывели на свежий воздух.

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Пожар ликвидировали — в два часа ночи. К счастью, в ЧП никто не пострадал. Всего на месте работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 4 октября, произошло 303 пожаров, шесть человек умерли в огне. А с начала года произошло 60 027 возгораний, 1158 человека погибли, 1009 пострадали.

Больше всего возгораний – 20 124 – было в жилых секторах.