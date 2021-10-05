Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ⚡ Обвал соцсетей и сервисов Мисс Украина-2021 - фото 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Днепра

Под Днепром загорелась многоэтажка: людей доставали с пылающего здания (фото, видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
5 октября, 10:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пожар начался в комнате на втором этаже трехэтажного здания – жители квартир не могли выбраться из здания
В Днепропетровской области тушили пожар в многоэтажке
В Днепропетровской области тушили пожар в многоэтажке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области, где во время пожара умерли два человека, во вторник, 5 октября, горела жилая многоэтажка на улице Научной в поселке Дослидном.

Об этом сообщает ГСЧС.

Реклама

Читайте также:

Возгорание произошло около 1:20 в комнате на втором этаже трехэтажного здания.

Фото: ГСЧС

Огонь уничтожил мебель, домашние вещи и внутреннюю облицовку стен. Всего площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Реклама
Фото: ГСЧС

Из-за огня общий коридор и третий этаж здания был задымлен, люди не могли самостоятельно выбраться.

Фото: ГСЧС

Специалисты ГСЧС спасли мужчину с горящей комнаты на втором этаже и с помощью специального оборудования эвакуировали из второго и третьего этажа 8 человек, в том числе 2 детей. Еще 10 человек, из которых 3 детей, спасатели вывели на свежий воздух.

Реклама

Пожар ликвидировали — в два часа ночи. К счастью, в ЧП никто не пострадал. Всего на месте работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 4 октября, произошло 303 пожаров, шесть человек умерли в огне. А с начала года произошло 60 027 возгораний, 1158 человека погибли, 1009 пострадали.

Больше всего возгораний – 20 124 – было в жилых секторах.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

67 900

заболело за неделю в Украине

+47%

Опрос
Вакцинация
По состоянию на 4 октября 2021 г.
Люди, которые получили минимум одну дозу
5 820 725
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 242 113
Всего введенных доз 13 062 838
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,97
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,23
17,55
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.365

Евро (€)

30.93

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мэттью Перри на улицах Лос-Анджелеса
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры октября
Билет в кино
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять