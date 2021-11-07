Под Днепром женщина покончила с собой на глазах у мужа (видео)

Она совершила суицид из-за того, что любимый захотел с ней развестись

Женщина совершила суицид. Фото: коллаж "Сегодня"

В Каменском Днепропетровской области женщина совершила суицид и момент попал на видео. Причиной стало то, что ее муж заявил, что хочет развестись с ней.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

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Детали ЧП

Как стало известно, во время прогулки мужчина сообщил жене, что хочет подать на развод. Женщина от горя решила, что она больше не хочет жить.

В результате женщина легла на дорогу и дожидалась машину.

На видео с камеры видеонаблюдения видно, что один автомобиль ее объехал и остановился на обочине. Однако водитель второго авто не заметил ее и переехал. Женщина скончалась на месте.

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Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно сводят счеты с жизнью.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицида.

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