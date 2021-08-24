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Под Кривым Рогом женщине оторвало руку катером

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня Всеволод Прокофьев Всеволод Прокофьев корреспондент
24 августа, 00:21
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Катер наехал на отдыхающую прямо в воде, когда она купалась в речке Ингулец около частной турбазы, его владелец говорит, что не заметил пострадавшую
Женщина пострадала на реке Ингулец
Женщина пострадала на реке Ингулец / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Кривым Рогом на женщину, отдыхавшую на реке на одной из турбаз, наехал катер, в результате ей оторвало часть правой руки. Отдыхавшую госпитализировали в шоковом состоянии.

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Подробности трагедии выяснил корреспондент новостей "Сегодня".

Инцидент произошел в полдень в понедельник, 23 августа, в селе Марьяновка Днепропетровской области на реке Ингулец.

Катер наехал на отдыхающую прямо в воде – якобы ее не заметил. Корреспондент "Сегодня" пообщался с очевидцами, которые видели, как женщину вытаскивали из воды.

"Это были не носилки, это была тряпка, очень большого размера. Ее положили и понесли. И тот человек, который ее сбил, он тоже ее нес. И лодка тут стояла часа три", – рассказали они.

Что известно о пострадавшей

Пострадавшую зовут Надежда, ей 59 лет, и она жительница Днепра. Лодкой женщине оторвало руку и разодрала спину, сразу после инцидента ее забрала скорая. В данный момент женщина в реанимации городской больницы Кривого Рога.

"Была доставлена крайне тяжелая. Немедленно направлена в операционную, где успешно прошло оперативное вмешательство. Сейчас находится в реанимации. Состояние тяжелое, стабильное. В сознании", – рассказал заведующий приемного отделения криворожской городской больницы № 2 Владимир Степанов.

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Женщина отдыхала на частной турбазе. Корреспондента "Сегодня" на ее территорию не пустили и отказались что-либо комментировать. В то же время можно заметить, что в воде вокруг пляжа – никакого ограждения или буйков нет, тогда как, например, на соседней базе все это в наличии.

Рядом стоят катера и водные мотоциклы, которые в разгар дня курсируют на бешеной скорости везде, рассказывают отдыхающие.

"Бананы, таблетки, скутера... Если раньше мы могли свободно поплавать, то сейчас нет. Метров 10-15 – и страшно, мы всегда отходим. И волна подымается. Страшно и за детей, и за себя", – рассказала местная отдыхающая Лариса Кудина.

Ответит ли виновник

Моторная лодка, искалечившая женщину, нездешняя. Источники "Сегодня" рассказали, что она принадлежит жителю соседнего села, 56-летнему мужчине.

Предварительно полицейские выяснили, что он был трезв, однако удостоверения на управление лодкой при себе не имел.

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Правоохранителям рассказал, что плыл посередине реки, а почему не увидел отдыхающую, выяснят следователи.

Производство открыли из-за нарушения действующих правил на транспорте, виновнику может грозить до 5 лет заключения.

Напомним, на отдыхе в Египте травмировалась украинская туристка. Она каталась на водном парашюте и, падая, врезалась головой в катер, получив тяжелые травмы.

Мы также писали, что в Белгород-Днестровском Одесской области вспыхнул пожар на прогулочном катере, в результате чего пострадал человек. А в Одессе оборвалась кабина экстремального аттракциона.

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