Снял миллион гривен, подделывая чужие банковские карты: полиция разоблачила мошенника

Также злоумышленник оформлял на пострадавших кредиты через интернет

фото: Киберполиция

В Днепре задержали 31-летнего местного жителя, который дублировал банковские карты граждан и снимал с них деньги. За полгода он завладел более чем 1 миллионом гривен граждан. Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленник, имитируя ошибку работы банкомата, дублировал карточку следующего клиента банка с помощью специальных манипуляций.

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По информации правоохранителей, злоумышленник заказал более сотни карт, которые не имели идентификатора пользователя, то есть выступали "белым пластиком". В дальнейшем он использовал эти карточки для дубляжа оригинальных карт граждан.

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Также он привязывал свой номер телефона к счетам пострадавших. Таким образом получал доступ к интернет-банкингу, увеличивал кредитный лимит и оформлял кредиты.

Напомним, ранее мы писали о новой схеме мошенников: они берут онлайн-кредиты на чужое имя и отдают пострадавших на растерзание коллекторам. Один телефонный разговор стала роковым для Олега Андрейчука. Аферистам он назвал четыре цифры из сообщения, которое получил на телефон. В тот же миг мошенники оформили на Олега 15 кредитов в различных интернет-компаниях. И узнал мужчина об этом от коллекторов.

Кроме того, злоумышленники начали подделывать SMS-оповещения от банков. Предлагают купить ваш товар через интернет, а вместо денег присылают липовые оповещения о якобы поступлении ожидаемых средств на счет.

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