Поддержка нужна не только детям: как воспитательница детдома стала "мамой" для семерых детей

В Днепре бывшая воспитательница в детском доме Людмила Иванец стала основательницей детского дома семейного типа. Сейчас она воспитывает семеро детей.

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Корреспонденты "Сегодня" Виктория Чистюхина и Инга Лучкина пообщались с женщиной и узнали, как живут дети в таких семьях.

Она рассказала, что началось все 15 лет назад, когда еще работала в детском доме. По словам женщины, воспитатели тратят много сил, но судьбы у детей часто бывают трагические. Тогда она поняла, что нужно что-то менять. И начала с себя.

"Пришли сюда первые пять детей и мой кровный ребенок Илья, с которым мы начали трудный и непростой путь воспитания детей", – говорит Людмила.

Женщина отмечает, что воспитывать детей сложно, нужна поддержка не только им, но и ей. Так, Людмила не раз посещала тренинги от Фонда Рината Ахметова.

"Родители очень все разные, и когда каждый со своей ситуацией, ты приезжаешь домой и понимаешь, что вот это ты в них что-то возьмешь", – отметила она.

В этом году к зимним праздникам Фонд Рината Ахметова поздравил семью Иванец приятными неожиданностями. Детям устроили настоящий праздник и вручили подарки.

Видео: Сегодня

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Проект "Ринат Ахметов – детям" воплощают уже 20 лет подряд. В этом году участниками акции "Сиротству – нет" стали сто тысяч детей. Именно с этой акции создали 41 детский дом семейного типа.

Ранее сообщалось, что Фонд Рината Ахметова предоставил реанимационное оборудование высокого класса больницам Сум.

Кроме того, мы рассказывали, как супруги Власовы воспитывают детей в детдоме семейного типа.

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