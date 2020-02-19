Подробности вооруженной спецоперации в Днепре: в деле замешана женщина-бизнесмен (видео)

/ Фото: Нацполиция

В Днепре во время полицейской спецоперации сотрудники КОРД освободили женщину. Как сообщает Главное управление полиции в Днепропетровской области, члены преступной группы под угрозой оружия похитили предпринимательницу и требовали у нее 300 тысяч долларов.

"18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину – директора одного из предприятий. Около семи вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль Volkswagen Passat. У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон. Во время движения по ул. Феодосийской спецназовцы КОРД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их", – рассказал заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов.

Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений.

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Сейчас все вымогатели задержаны. Женщину освободили, а также вернули ей похищенные вещи.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в Днепре погоня за рэкетирами закончилось трагично – преступники на автомобиле влетели в людей. Один из пешеходов погиб на месте.

Полицейские догнали двух беглецов и задержали их. В салоне машины нашли оружие. Позже выяснилось, что за рулем Audi находился мужчина, который уже был в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и Севастополе за вымогательство.

Напомним, ранее в Черкассах мужчина похитил знакомую и требовал за нее выкуп.

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