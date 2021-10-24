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Подростка придавило плитой под Днепром: как случилась трагедия (видео)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 октября, 00:31
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Бетонная плита была настолько тяжелой, что ее поднимали краном
Гибель парня расследуют как несчастный случай. Коллаж "Сегодня".
Гибель парня расследуют как несчастный случай. Коллаж "Сегодня".

Мгновенная смерть. Подросток погиб на стройке в Днепропетровской области. Его раздавило бетонной
плитой. Сайт "Сегодня" узнал все детали.

Подростка привалило железобетонной плитой на Днепропетровщине

Поселок Обуховка недалеко от Днепра. С домиками пенсионеров соседствуют роскошные усадьбы. За высоченным забором даже не дом – голая земля. Строители что-то раскапывали, вдруг упала железобетонная плита. Под ней оказался 16-летний парень. Плита такая тяжелая, что поднять было не в силах ни рабочим, ни спасателям. Пригнали кран. Когда Павел нашли, он уже был мертв. Как такое произошло – местным невдомек.

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Подробности трагедии

На заборе навесные замки. Из щелей торчат квитанции за коммуналку. Здесь как давно никого не было. И соседи рассказывают: строители активизировались неделю назад. В отдаленном углу участки – мусор. О владельце немного. Зовут Сергеем, землю приобрел несколько лет назад и сразу начал приводить в порядок.

"Я только знаю, что у человека есть проект, он приходил согласовывал, спрашивал. Хозяин в моем понимании порядочный человек. А строят строители. Все вопросы к строителям. Нанял бригаду. Те – взяли Павла подсобным рабочим. Скорее всего – неофициально. Несовершеннолетним работать на стройках закон запрещает. Родители, говорят в полиции, знали о работе сына", – рассказал житель Обуховки Сергей Панасюк.

Они почти сразу примчались на место трагедии. Гибель парня расследуют как несчастный случай. 16-летний Павел учился в выпускном классе. Провести его в последний путь пришла вся школа.

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