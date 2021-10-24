Подростка придавило плитой под Днепром: как случилась трагедия (видео)

Бетонная плита была настолько тяжелой, что ее поднимали краном

Гибель парня расследуют как несчастный случай. Коллаж "Сегодня".

Мгновенная смерть. Подросток погиб на стройке в Днепропетровской области. Его раздавило бетонной

плитой. Сайт "Сегодня" узнал все детали.

Подростка привалило железобетонной плитой на Днепропетровщине

Поселок Обуховка недалеко от Днепра. С домиками пенсионеров соседствуют роскошные усадьбы. За высоченным забором даже не дом – голая земля. Строители что-то раскапывали, вдруг упала железобетонная плита. Под ней оказался 16-летний парень. Плита такая тяжелая, что поднять было не в силах ни рабочим, ни спасателям. Пригнали кран. Когда Павел нашли, он уже был мертв. Как такое произошло – местным невдомек.

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Подробности трагедии

На заборе навесные замки. Из щелей торчат квитанции за коммуналку. Здесь как давно никого не было. И соседи рассказывают: строители активизировались неделю назад. В отдаленном углу участки – мусор. О владельце немного. Зовут Сергеем, землю приобрел несколько лет назад и сразу начал приводить в порядок.



"Я только знаю, что у человека есть проект, он приходил согласовывал, спрашивал. Хозяин в моем понимании порядочный человек. А строят строители. Все вопросы к строителям. Нанял бригаду. Те – взяли Павла подсобным рабочим. Скорее всего – неофициально. Несовершеннолетним работать на стройках закон запрещает. Родители, говорят в полиции, знали о работе сына", – рассказал житель Обуховки Сергей Панасюк.

Они почти сразу примчались на место трагедии. Гибель парня расследуют как несчастный случай. 16-летний Павел учился в выпускном классе. Провести его в последний путь пришла вся школа.

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