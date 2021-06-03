Подсадила на наркотики и ревновала. Как 16-летний парень жил с беременной, которую поджег

Родственники обращались в полицию, чтобы забрать подростка, но дело закрыли – семья подозреваемого рассказала подробности трагедии

В Кривом Роге родственники 16-летнего Шандора Долинского, который поджег беременную сожительницу, 21-летнюю Марию Ангарову, пытались вернуть влюбившегося подростка домой. Бабушка парня рассказала, что девушка якобы подсадила его на наркотики.

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Об этом сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что трагедия произошла из-за ревности. Пара поссорилась после того, как Мария взяла телефон Шандора и проверила его переписку в соцсетях. Во время конфликта парень облил возлюбленную и поджег.

Шансы выжить были минимальные

В больнице рассказали, что девушка поступила в больницу в очень тяжелом состоянии. 1 июня Мария скончалась в больнице вместе с нерожденным ребенком.

Реклама Мария Ангарова до и после трагедии. / Фото: Обозреватель

"Около 70% поверхности тела были обожжены, пострадали дыхательные пути, лицо, очень сильно руки – ожоги второй и третьей степени. Врачи сделали все, что могли, но мы не боги", – объяснили медики.

О жизни Шандора

Бабушка парня рассказала, что в Кривой Рог они переехали в 2017 году из Донецка. Тогда мальчику было 12 лет, он учился в школе, жил с родными в арендованной квартире и был обычным ребенком.

16-летний Шандор Долинский. / Фото: Обозреватель

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Через три года он влюбился и начал жить с Марией, но семья парня была категорически против этого.

"Она (Мария, – Ред.) гулящая женщина, мать двоих детей, он – несовершеннолетний. До этого никуда не ходил, даже не курил! Она же его "поставила" на наркотики", – утверждает женщина.

Чтобы забрать подростка, родные обращались в полицию. Дядя подростка заявил, что 21-летняя мать двух детей совратила его племянника и не выпускает из квартиры. Мужчина приезжал к ним, но дверь ему не открыли, а Мария якобы начала угрожать. В полиции списали дело через два дня.

Срывался, как собака с цепи

Вскоре семья парня сдалась. Зимой родственники приняли их в свою квартиру, нянчили младенца Марии и кормили его.

"Но женщина не привыкла жить в семье, она хотела жить по своим законам. Потом я однажды увидела, как Шандор вышел из ванной с белыми губами. Это были наркотики. Ребенок менялся на глазах. Стал срываться, как собака с цепи", – отметила бабушка.

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По ее словам, после переезда к Марии внук практически не встречался с родными.

"Я в больницах провела два месяца. После коронавируса ослепла на один глаз. За все время ни она, ни он не зашли, не поинтересовались – живая я или мертвая", – говорит женщина.

Соседи говорят, что ни Мария, ни Шандор не работали. А скандалы происходили постоянно

Двое детей остались без мамы

После смерти Марии сиротами остались двое детей – одному ребенку 1,3 года, другому 5 лет. Спикер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен рассказала, что старший ребенок живет со своим отцом за пределами Днепропетровской области. Сейчас с ним пытаются связаться правоохранители.

Годовалого ребенка сотрудники превенции отвезли в детскую больницу. Отец ребенка – неизвестен.

"Сейчас служба по делам детей занимается определением младшего ребенка в дом малютки", – сообщила Лисонен.

После обыска в квартире пары нашли оружие. Если вину Шандора докажут, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы несмотря на то, что он несовершеннолетний.

Напомним, в Житомирской области мужчина облился бензином и угрожал поджечь дом с детьми.

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