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Поджигатели – геи. В Днепропетровской области разместили гомофобную рекламу (фото)

10 апреля, 19:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Авторы плаката показали двух обнимающихся мужчин

В Днепропетровской области разместили билборд с гомофобной рекламой против поджигателей травы. На нем изображена надпись "Поджигатели травы" и фото двух мужчин.

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Об этом сообщает "Информатор".

Скандальный плакат разместили на перекрестке в селе Орловщина Новомосковского района.

На фото видно, что двое молодых мужчин лежат в обнимку. А над ними надпись "Поджигатели травы". При этом других деталей на билборде нет.

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По словам СМИ, авторы плаката намекают, якобы люди, которые нарушают закон, геи.

Также на билборде не указано, кто заказал рекламу.

Напомним, ранее в интернете появились фотографии киевских билбордов с рекламой колл-центра 15-51 с нецензурными словами.

Кроме того, в Киеве появилась креативная реклама от патрульной полиции. С билбордов к водителям обращаются по имени и просят не нарушать правила дорожного движения.

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билборд гей гомофобия гомосексуалы Днепропетровская область
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