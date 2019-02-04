Поджог кофейни в Днепре: в полиции рассказали подробности
В результате пожара пострадали три человека
В Днепре по факту поджога кофейни в Соборном районе полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
На выложенном в сети ролике с камер видеонаблюдения видно, как два человека с капюшонами на голове подходят к заведению уже с горящими предметами в руках. После чего один из неизвестных открывает дверь в заведение, а второй забрасывает внутрь горючую смесь. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.
В пресс-службе ГУНП области отметили, что в результате пожара пострадали три человека. В полиции по факту случившегося открыто уголовное производство.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех-х до 10 лет", – сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
Напомним, недавно в Днепре трое неизвестных разбили витрину в магазине дорогой одежды и бросили внутрь горючую смесь. Также мы сообщали, что в Днепре ночью сгорела иномарка. Очевидцы считают, что причиной случившегося стал поджог.
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