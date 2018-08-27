Погибла за пару дней до дня рождения: в полиции рассказали подробности смерти девочки в Кривом Роге

Сегодня, 17:35

Водителю-беглецу может грозить наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Полиция устанавливает личность водителя, который в воскресенье, 26 августа, в Кривом Роге, находясь за рулем темно-синего ВАЗ, насмерть сбил маленькую девочку. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Правоохранители уже квалифицировали пришествие по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

В полиции отметили, что девочка перебегала дорогу в неустановленном месте, в результате чего попала под колеса автомобиля. Ребенку было четыре года.

"Ей будет пять лет дней через несколько дней, она 2013 года рождения", – уточнили в полиции.

На момент аварии девочка находилась без присмотра родителей. Но в полиции пока не уточняют, будут ли приниматься какие-нибудь меры по отношению к семье погибшего ребенка.

Напомним, в Покровском районе Кривого Рога в Днепропетровской области легковой автомобиль сбил девочку и скрылся с места ДТП. Ребенок скончался на месте в машине реанимации. В городе был объявлен план "Перехват".

Как ранее сообщала полиции, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах
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Источник:

"Сегодня"

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