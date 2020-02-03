Погибли блогеры, которые хотели снять увлекательное видео в Кривом Роге

/ Фото: ГСЧС

Двоих мужчин-блогеров, которые сорвались в заброшенную шахту в Саксаганском районе Кривого Рога, нашли мертвыми. Спасатели уже подняли их тела на поверхность, соообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

По данным спасателей, поздно вечером 2 февраля два блогера-экстремала, сломав решетку на входе, сорвались в заброшенную шахту. Тела погибших удалось поднять на поверхность в 5:49 3 февраля.

Известно, что группа из пяти экстремалов собиралась снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Двое из них во время спуска сорвались с высоты. Их тела подняли с горизонта 550 метров..

Одному из погибших было 36 лет, возраст второго – около 30-35. Остальные три члена группы не пострадали.

К оказанию помощи привлекали 13 человек личного состава и две единицы спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Днепре в двухметровый канализационный люк упала женщина. Инцидент произошел во дворе многоэтажки. По словам очевидцев, отверстие было прикрыто деревянной доской, и пенсионерка лишь чудом не пострадала. Спасать ее бросились случайные прохожие. После инцидента люк привалили большой плитой.

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