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Похитили человека и устроили ДТП: в Днепре задержали вооруженную банду (видео)

17 февраля, 13:00

В результате аварии один человек погиб на месте

/ Фото: Нацполиция

В Днепре полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП и подозреваются в серии особо тяжких преступлений. Об этом говорится в сообщении полиции.

Напомним, на Слобожанском проспекте 16 февраля лидер группы на угнанном Audi сбил троих человек, в результате чего один из них погиб на месте. Еще два человека, среди которых четырехлетний ребенок, получили травмы.

Выяснилось, что преступная группировка состояла из шести человек. Банда похитила 30-летнего мужчину и под угрозой оружия требовала у него 20 тысяч долларов. На перекрестке пострадавший заметил автомобиль патрульной полиции и начал кричать о помощи. В ходе преследования автомобиль с двумя злоумышленниками задержали на месте ДТП.

Этой же ночью сотрудники полиции вместе с бойцами КОРД задержали еще четырех членов группы. Во время обысков полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия. Также уточняется, что 54-летний лидер группы в ноябре прошлого года освободился из тюрьмы и организовал преступную группировку.

Сейчас все шестеро мужчин задержаны. Решается вопрос об объявлении им подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей членам группы, в соответствии с ролью каждого, грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители в Киеве задержали лидера преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Его объявили в международный розыск еще шесть лет назад. Все это время он скрывался от органов следствия.

Кроме того, в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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