Похитили и пытали человека: в Днепропетровской области "накрыли" опасную банду (видео)

В Днепропетровской области группа мужчин похитила жителя Никополя и долго его пытали, заставляя признаться в том, чего он в действительности не делал.

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В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что четверо мужчин длительное время удерживали пострадавшего и избивали. Кроме этого, злоумышленники незаконно хранили огнестрельное оружие.

Правоохранители провели обыски в домах фигурантов дела и нашли ручной противотанковый гранатомет, пистолеты ружья, биты, ножи, патроны и т.д., а также орудия для пыток.

Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, в Одессе Служба безопасности Украины задержала членов группировки "Лоту Гули" , которые пытались похитить человека. Злоумышленники собирались, угрожая убийством, "выбивать" из потерпевшего крупную сумму.

Также мы писали, как под Киевом несколько человек, угрожая оружием, затолкали мужчину в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении . На территории Киево-Святошинского района и соседних регионов области ввели спецоперацию "Перехват".

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