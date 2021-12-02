Пока мама пила дома: в Днепре 10-летняя девочка просила мылостыню на лекарства

Девочка самостоятельно отправилась в аптеку за лекарствами, но у нее не было денег

У ребенка был бронхит / Коллаж "Сегодня"

В Днепре 10-летняя девочка просила милостынюсебе на лекарства от бронхита.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

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Ребенок просил деньги и кашлял

Патрульных в больницу вызвал мужчина, который заметил на улице девочку. Ребенок сильно кашлял, поэтому он отвез его в медучреждение.

Девочка пришла из школы домой. Там была пьяная мама. Ребенок самостоятельно пошел в аптеку из-за того, что она заболела.

Врач осмотрел девочку. Предварительный диагноз – острый бронхит с подозрением на пневмонию. Ее госпитализировали.

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Матери ребенка сообщили о местонахождении ее дочери. В дальнейшем делом будет заниматься ювенальная превенция.

Бабушка просила милостыню

В Виннице на улице Соборной правоохранители разоблачили 35-летнюю молодую женщину, которая занималась попрошайничеством под видом старушки.

"Доставив ее в участок, работники полиции установили личность попрошайки. Ею оказалась 35-летняя жительница города Коростень Житомирской области. Женщина призналась, что за время попрошайничества зарабатывает около 200 гривен. Проживает в гостинице", – сообщают в пресс-службе полиции.

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