Полякова и "Охрана, отмена": как Днепр отпразднует день города

В Днепре готовятся масштабно отметить День города / Фото: 49000.com.ua

В Днепре готовятся с размахом отпраздновать день города, который традиционно отмечают во второй уикенд осени (в этом году – 14 сентября). На этот раз для горожан оборудуют сразу несколько развлекательных локаций, на которых они смогут активно провести время, научиться чему-то новому и вдоволь потанцевать.

"Сегодня" узнали, как Днепр отпразднует свой 243-й день рождения. Заниматься организацией празднования поручили департаменту по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского горсовета, который объявил несколько тендеров на проведение праздника.

Так, согласно документу, в котором детально расписаны планы событий, торжественные мероприятия стартуют у памятника Александру Полю на проспекте Дмитрия Яворницкого, где чиновники возложат цветы к монументу и поздравит горожан с праздником. Мероприятие начнется в 10:00 и продлится около получаса.

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С 10:00 до 16:00 на аллее проспекта Яворницкого (от ул. Воскресенской до ул. Фабра) пройдет арт-фестиваль, на котором горожане смогут увидеть творческие работы мастеров из разных уголков Украины. Отметим, что в прошлом году фестиваль посетили порядка 500 украинских мастеров.

Оценить народное искусство горожане также смогут на арт-ярмарке, которую проведут на Сичеславской набережной и в парке Шевченко. Празднование пройдет и возле театра Шевченко. Там на сцене выступит группа Baccara, а также кавер-группа, которая исполнит хиты 1980—1990 годов.

А вот на Фестивальном причале состоится турнир "Самый сильный человек Украины 2019". Участие в состязании примет также стронгмен Василий Вирастюк. Там же горожане смогут подкрепиться во время гастрономического фестиваля. Кроме того, в городских парках для детей и взрослых проведут конкурсы и мастер-классы.

Уже в 17:00 на Фестивальном причале стартует масштабный праздничный концерт. По плану, развлекать горожан в этот вечер будут Ольга Полякова и автор хита "Охрана, отмена" Яна Шамаева, которая выступает под сценическим псевдонимом Jerry Heil. Закончится концерт около 22:00.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы . Военные оркестры выступили с бесплатными концертами на железнодорожных вокзалах крупных городов страны – Виннице, Днепре, Житомире, Киеве, Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.

А перед этим в вестибюле Центрального вокзала "Киев-Пассажирский" прошел флешмоб с участием военных музыкальных оркестров . Музыканты исполнили песню, которая была написана в 1982 году, но в наши дни стала негласным символом армии и патриотического движения.

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