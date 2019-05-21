Попал в ДТП, бросил машину и заявил об угоне: в Днепре копы задержали горе-водителя

На владельца автомобиля составили пять админматериалов

В Днепре произошло необычное ДТП. Фото: Нацполиция

В Днепре полицейские задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, происшествие случилось 20 мая около 12:00 на улице Большая Диевская. О случившемся на линию "102" сообщили очевидцы, которые увидели в кювете автомобиль ВАЗ.

Полицейским они рассказали, что водитель машины ехал на большой скорости, не справился с управлением и слетел на обочину. После чего из легковушки вышли два человека, забрали из нее личные вещи, сняли номерной знак и отправились в сторону одно из кафе.

"Патрульные последовали в указанную сторону и обнаружили там двоих мужчин, один из которых имел свежие царапины. Он как раз говорил по телефону и копы услышали, как он сообщал на линию "102", что его автомобиль ВАЗ похитили", – рассказали в пресс-службе.

Копы предложили ему подойти к машине, но он отказался и не хотел предоставлять документы и не реагировал на законные требования.

"Полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование, но он категорически отказался", – рассказали в пресс-службе.

Позже его задержали и составили на него пять административных материалов: за вождение в нетрезвом виде, нарушение правил дорожного движения, уход с места ДТП, заведомо ложный вызов и злостное неповиновение законному распоряжению полицейского.

На место вызвали "скорую" для водителя, у которого оказалась ушиблена голова. А его автомобиль эвакуировали.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепре произошло страшное ДТП: в аварии погибли три человека, в том числе 11-летний ребенок.

Мы также сообщали, что в Днепре у грузовика на ходу отказали тормоза. Вследствие чего он врезался в 11 автомобилей.

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