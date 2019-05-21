Попал в ДТП, бросил машину и заявил об угоне: в Днепре копы задержали горе-водителя
На владельца автомобиля составили пять админматериалов
В Днепре полицейские задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области.
Как стало известно, происшествие случилось 20 мая около 12:00 на улице Большая Диевская. О случившемся на линию "102" сообщили очевидцы, которые увидели в кювете автомобиль ВАЗ.
Полицейским они рассказали, что водитель машины ехал на большой скорости, не справился с управлением и слетел на обочину. После чего из легковушки вышли два человека, забрали из нее личные вещи, сняли номерной знак и отправились в сторону одно из кафе.
"Патрульные последовали в указанную сторону и обнаружили там двоих мужчин, один из которых имел свежие царапины. Он как раз говорил по телефону и копы услышали, как он сообщал на линию "102", что его автомобиль ВАЗ похитили", – рассказали в пресс-службе.
Копы предложили ему подойти к машине, но он отказался и не хотел предоставлять документы и не реагировал на законные требования.
"Полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование, но он категорически отказался", – рассказали в пресс-службе.
Позже его задержали и составили на него пять административных материалов: за вождение в нетрезвом виде, нарушение правил дорожного движения, уход с места ДТП, заведомо ложный вызов и злостное неповиновение законному распоряжению полицейского.
На место вызвали "скорую" для водителя, у которого оказалась ушиблена голова. А его автомобиль эвакуировали.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепре произошло страшное ДТП: в аварии погибли три человека, в том числе 11-летний ребенок.
Мы также сообщали, что в Днепре у грузовика на ходу отказали тормоза. Вследствие чего он врезался в 11 автомобилей.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Попал в ДТП, бросил машину и заявил об угоне: в Днепре копы задержали горе-водителя". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП в Киевской области: стали известны места концентрации аварий
В регионе есть несколько участков опасных дорог