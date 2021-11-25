Попался "на горячем": в Днепре мужчина поджег медицинскую лабораторию (фото)

В Днепре мужчина поджег частную медицинскую лабораторию. Его уже задержали полицейские.
Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.
Что случилось
Сегодня, 25 ноября, около 2 часов ночи, патрульный экипаж заметил, что на улице Березинской горит медицинская лаборатория. Подъехав поближе, полицейские увидели неизвестного с канистрой в руках. Мужчина обливал стены горючим.
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Мужчина, когда увидел полицейских, бросил канистру и стал убегать. Его догнали и задержали, когда он пытался сесть в автомобиль Hyundai Santa Fe. Там уже был водитель.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу и пожарных. Водителя и поджигателя доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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