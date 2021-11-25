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Попался "на горячем": в Днепре мужчина поджег медицинскую лабораторию (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
25 ноября, 16:16
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Поджигатель планировал сразу ухать с места, но его заметили полицейские
Мужчина поджигал частную медицинскую лабораторию ночью / Коллаж "Сегодня"
Мужчина поджигал частную медицинскую лабораторию ночью / Коллаж "Сегодня"

В Днепре мужчина поджег частную медицинскую лабораторию. Его уже задержали полицейские.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

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Что случилось

Сегодня, 25 ноября, около 2 часов ночи, патрульный экипаж заметил, что на улице Березинской горит медицинская лаборатория. Подъехав поближе, полицейские увидели неизвестного с канистрой в руках. Мужчина обливал стены горючим.

Хотел сразу ухать?

Мужчина, когда увидел полицейских, бросил канистру и стал убегать. Его догнали и задержали, когда он пытался сесть в автомобиль Hyundai Santa Fe. Там уже был водитель.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу и пожарных. Водителя и поджигателя доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Пожар в частной медицинской лаборатории. Фото: патрульной полиции Днепропетровской области
Пожар в частной медицинской лаборатории. Фото: патрульной полиции Днепропетровской области

Школьник поджег церковь

Из-за буллинга 12-летний мальчик поджег церковь в Одесской области. Огонь потушили местные жители.

Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который постоянно над ним издевался.

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