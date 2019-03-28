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Попросили воды и украли 10 тыс грн: в Днепропетровской области жестоко обманули старушку

Сегодня, 19:14

Пострадавшей оказалась 89-летняя пенсионерка

В Днепропетровской области задержали воровку
В Днепропетровской области задержали воровку. Фото: Нацполиция
Попросили воды и украли 10 тыс грн: в Днепропетровской области жестоко обманули старушку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cff/2fe/5c9cff2fec7d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cff/2fe/5c9cff2fec7d2.jpg Днепр Пострадавшей оказалась 89-летняя пенсионерка

В Днепропетровской области полицейские задержали трех женщин, которые обокрали пенсионерку в городе Желтые Воды – они попросили 89-летней женщины воды и, пока старушка ходила за ней, украли у нее 10 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Днепропетровской области, воровки зашли в дом к потерпевшей и воспользовались тем, что хозяйка отправилась на кухню. Завладев деньгами, подозреваемы скрылись с места преступления.

О случившемся пенсионерка сразу заявила в полицию. И копы сумели оперативно задержать злоумышленниц – они обратили внимание на женщин, которые подходят под описание, остановили их, и те признались в содеянном.

"По данному факту открыто уголовное производство по статье "кража". Подозреваемые задержаны, им грозит арест на срок до шести месяцев, ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет", – заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Мелитополе солдат украл военное оборудование на 440 тысяч гривен. 21-летнему военнослужащему грозит до 12 лет тюрьмы.

Также мы писали о том, что в Киеве бариста украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока: в соцсетях шутят. Пользователи Фейсбук тут же принялись активно обсуждать произошедшее.

А в Черкассах вор застрял на месте преступления.  Жители уверяют: в их дом злоумышленник пришел воровать кабель. Они услышали подозрительные звуки и вызвали полицию. А вор – прячась в вентиляционной шахте – не удержался, соскользнул вниз и застрял между 8 и 9 этажами. 

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Тег кража, пенсионерка, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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