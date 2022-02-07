Пошел ради видео. Под Днепром мужчина утонул в проруби

Водолазы нашли тело утопленника на Днепропетровщине. Мужчину искали сутки. Он скрылся подо льдом, когда решил искупаться. Об этом сообщается в выпуске Сегодня.
В субботу 38-летний житель Капуловки попросил своего друга снять на видео, как прыгает в прорубь. Но выплыть не смог.
Испуганный приятель сначала пытался найти мужчину сам. А потом позвал спасателей. Погибшего обнаружили на следующий день в 20 метрах от берега на четырехметровой глубине.
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В Киевской области Крещение закончилось трагедией
В Киевской области во время купания на Крещение у утонул мужчина. Несчастье произошло в селе Крушинка Глеваховской ОТГ.
19 января в 12:32 к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Крушинка на пруду Школьный во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность мужчина.
На место прибыли пять водолазов ГСЧС. Тело мужчины удалось обнаружить в 15:13. Его вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.
Погибшему было 53 года.
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