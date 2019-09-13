В Днепр вернули подозреваемого, который девять лет скрывался в РФ

Беглеца объявили в розыск по линии Интерпола и задержали в Москве

/ Фото: Pixabay

В Днепр вернули мужчину, который на протяжении девяти лет скрывался от правосудия на территории России.

38-летнему подозреваемому, который работал в отделе электроники одного из магазинов города, инкриминируют присвоение крупной суммы – более 250 тысяч гривен. В апреле 2011 года было открыто уголовное производство и мужчину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако тот решил сбежать.

"Выяснилось, что он находится на территории РФ. Работники отдела международного полицейского сотрудничества внесли его в базу Интерпола. Стражи порядка задержали его в Москве. 11 сентября в международном пункте пропуска в Харьковской области его передали украинским правоохранителям", - заявили в пресс-службе Нацполиции по Днепропетровской области.

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Подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

Напомним, не так давно в Херсоне из-под стражи сбежал осужденный за разбой мужчина, который увлекался паркуром – несмотря на выстрелы часовых, он сумел преодолеть два забора, в три и четыре метра высотой, и скрылся.

Кроме этого, журналисты рассказали опричинах, из-за которых "запускают" бунты в украинских колониях.

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