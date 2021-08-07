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После потопа в Днепре мужчина на матрасе устроил рыбалку посреди улицы (видео)

7 августа 2021 23:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

7 августа непогода натворила беды в нескольких городах, а в Днепре воды натекло столько, что можно было плавать по улице

Житель Днепра не испугался непогоды. Коллаж "Сегодня"

Житель Днепра не испугался непогоды. Коллаж "Сегодня"

Непогода сегодня накрыла несколько населенных пунктов Украины, досталось и Днепру. Вот только жители города не стушевались, а один мужчина вообще устроил шоу – выплыл на матрасе с удочкой посреди улицы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Днепр.Vgorode.ua"

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После сильного ливня некоторые улицы Днепра превратились в реки, в некоторых местах воды было по колено. Один мужчина решил не упускать отличный момент для "рыбалки": приплыл на надувном матрасе с удочкой и зонтом на голове и имитировал рыбалку на потеху собравшимся.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

А на трассе Одесса-Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

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Тем временем в воскресенье в Украину снова ворвется жара, причем столбики термометров покажут 30 градусов во всех областях страны, местами припечет до +33.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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