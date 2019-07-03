Последствия непогоды в Кривом Роге: руководители городов и предприятий готовы помочь
Кривой Рог серьезно пострадал от непогоды
В Кривом Роге ликвидируют последствия атаки непогоды уже почти сутки. Руководители других городов, в частности, Харькова, Одессы, Мариуполя, Запорожья и руководители крупных предприятий Донбасса уже заверили жителей Кривого Рога в поддержке.
"Запорожье пришло на помощь Кривому Рогу, чтоб как можно быстрее восстановить нормальный ритм жизни в городе", – заявив генеральный директор ОАО "Запорожсталь" Ростистлав Шурма.
"Люди сидят без света, без электричества, без воды. Я, как добросовестный сосед, дал указание помочь и я уверен, что мэры других городов Украины также помогут Кривому Рогу", – заявил председатель городского совета Запорожья Владимир Буряк.
Напомним, 2 июля непогода лишила электроснабжения 601 населенный пункт в пяти регионах Украины. Также ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие.
Также, например, за 19 минут непогоды в разных районах Днепра упало 126 деревьев.
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