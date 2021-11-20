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Поссорились из-за девушки. В Днепре две компании устроили драку со стрельбой (фото, видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
20 ноября, 13:09
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Возле отеля "Днепропетровск" ссора парней из-за девушки закончилась поножовщиной и стрельбой – что известно
В Днепре произошла драка со стрельбой
В Днепре произошла драка со стрельбой / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью в Днепре произошла стрельба в районе набережной возле гостиницы "Днепропетровск". В результате пострадали люди, на место приехали несколько карет "скорых" и экипажей полиции.

Об этом сообщает "Информатор".

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Отмечается, что стрельба произошла около двух часов ночи.

Фото: Информатор

Как выяснили копы, двое парней подрались в туалете заведения из-за девушки, после чего конфликт между двумя компаниями продолжился на улице, началась драка. На одного из парней напали с ножами, тот, свою очередь, достал автомат Калашникова и начал стрелять в воздух.

Фото: Информатор

Вскоре один из участников ссоры забрал у парня оружие и унес в неизвестном направлении. К счастью, пострадавших с огнестрельными ранениями нет, людям оказывали помощь на месте.

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Фото: Информатор

По информации "Днепр Оперативный", всего в драке участвовали 8-10 человек. Кроме того, все эти люди якобы приехали после драки парней в туалете в качестве "подмоги".

"По прибытию "подмоги", ребята взялись ломать авто, на котором приехала вторая компания. Также нам сообщают, что одним из ярых участников конфликта был курсант 3 курса ДДУВС", - говорится в сообщении.

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Сейчас полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства. Личности нарушителей пока известны, с ними работают правоохранители.

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