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Построили будки и попытались убить: в Кривом Роге отравили прирученных собак

10 февраля, 12:13

Полиция ищет причастных к этому людей

/ Фото: Первый городской

В Кривом Роге в микрорайоне "Восточный-2" неизвестные отравили бездомных собак, которым ранее местные жители за свой счет купили и установили будки. Теперь там нет ни одного животного. Об этом сообщает Первый городской.

В источнике написали, что зооволонтеры нашли четырех собак с признаками отравления. У животных начались конвульсии, пошла пена изо рта. Всего же у местного супермаркета жили 10 хвостатых, шесть из них пока не нашли.

Также на сайте уточнили, что все собаки были чипированные и стерилизованы.

Полиция выясняет детали произошедшего. Найденных отравленных собак увезли в ветклинику. Там их взяли на передержку, поставили капельницы и назначили витамины.

Напомним, в Запорожье копам удалось оперативно разыскать мужчину, который мог сбросить с моста под колеса поезда маленькую собачку. Был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и удалось выяснить, что к жестокому обращению с животным причастен местный житель 1979 года рождения.

Кроме того, в Черкасской области полиция открыла уголовное производство по факту жестокого убийства собаки жителем одного из сел Каменского района. В районное отделение поступило сообщение о том, что на заборе у дома одного из местных жителей висит мертвая собака.

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