Подтопление талыми водами: в Днепре рассказали подробности

Подтопление домов в Днепре происходит из-за засоренных каналов

Подтопление талыми водами: в Днепре рассказали подробности 2019-02-07T19:34:00+02:00 Днепр Подтопление домов в Днепре происходит из-за засоренных каналов

В Днепре после потепления произошло подтопление домов в частном секторе – пострадали более 70 частных домов. Уровень воды местами достигает полуметра, спасатели откачивают ее из комнат и со дворов.

"Вчера так вообще много было. У нас во флигеле была, и двор затоплен, и в доме. Успели хоть картошку поднять", – сказала жительница Днепра Любовь Бондарь.

В частности, были затоплены дворы и огороды, вода стоит и в подвалах.

"Вот уровень земли, а здесь вода стоит. Сантиметров 10 уже стоит вода", – отметил Анатолий Онищенко.

Левый берег Днепра во время оттепели страдает каждый год, говорят местные жители. Причина – высокий уровень грунтовых вод и особенности расположения домов в частном секторе. Полвека назад их возвели на полтора метра ниже уровня реки. Тогда тут создали дренажные каналы, поставили насосы для откачки воды, но последние 20 лет система не работает.

"Нужно почистить, либо почистить, либо отремонтировать трубопровод, который связывает наши малые дренажные каналы с дренажным каналом Гнилокиш. Насос там слабый стоит. Стояли раньше два более мощных, сейчас более слабый. Он не справляется с этими функциями", – отметил днепрянин Виктор Сирый.

Проблема решают спасатели – из канала откачивают воду в реку, на этот раз проложили более полукилометра пожарных рукавов.

За сутки спасатели откачали более восьми тысяч кубометров воды. Пожарные насосные станции продолжат работать.

"Уровень воды упал сантиметров на 30, в некоторых места на 40. Проложена рукавная линия, и она, эта рукавная линия, уходит через улицу Солончаковую и впадает в речку Гнилокиш", – заявил Иван Бабецкул, начальник пожарно-спасательной части.

Однако это временные меры, спасатели уже инициировали созыв специальной комиссии. Говорят, что проблема должна быть решена комплексно и как можно скорее.

Напомним, не так давно в Кривом Роге жильцы четырех квартир остались без электроэнергии и отопления – как только включили тепло, ржавые трубы не выдержали, и горячая вода начала заливать помещения.

Один из жильцов дома признался, что готовился праздновать новоселье, но вместо этого ему придется делать ремонт после потопа.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.

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