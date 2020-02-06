Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

Поваленные деревья и обесточенные дома: что натворила непогода в Днепре (фото и видео)

6 февраля, 09:57

Десятки улиц остались без наружного освещения

Фото: Mykhailo Lysenko, Facebook

Фото: Mykhailo Lysenko, Facebook

Снежная буря в Украине не обошла и Днепр – тут непогода натворила немало беды. Фото последствий в Facebook опубликовал заместитель мэра города Михаил Лысенко.

По словам чиновника, 5 февраля только за первые пять часов непогоды ветер в Днепре повалил 83 дерева. Также были обесточены два десятка домов и 39 улиц без наружного освещения.

Реклама

"Все службы работают в круглосуточном режиме. Потерпите. Мы справимся", - добавил Лысенко.

В тренде
Оккупанты требуют от жителей Донбасса отказаться от украинских паспортов: что знает разведка

Ранее мы писали, что в Одессе всю ночь бушевал ураганный ветер – он срывал с зданий крыши и валил деревья. В городе из-за непогоды упали 38 деревьев. А на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

Напомним, в Украину пришел циклон Петра. В плену снегопадов оказалась практически вся страна.

Отметим, что сложные погодные условия синоптики прогнозируют и сегодня, 6 февраля. На ряд областей обрушатся сильный снег, метели, штормовой ветер. В ГСЧС отметили, что из-за непогоды на дорогах может быть нарушение или прекращение движения транспорта.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода ветер Днепр деревья непогода обесточены погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Погибли блогеры, которые хотели снять увлекательное видео в Кривом Роге
Погибли блогеры, которые хотели снять увлекательное видео в Кривом РогеДнепр
Под Днепром за рулем автобуса с детьми умер водитель: страшное видео
Под Днепром за рулем автобуса с детьми умер водитель: страшное видеоДнепр
На Днепр обрушится сильнейший снегопад: что делать
На Днепр обрушится сильнейший снегопад: что делатьДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...