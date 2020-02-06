Поваленные деревья и обесточенные дома: что натворила непогода в Днепре (фото и видео)

Фото: Mykhailo Lysenko, Facebook

Снежная буря в Украине не обошла и Днепр – тут непогода натворила немало беды. Фото последствий в Facebook опубликовал заместитель мэра города Михаил Лысенко.

По словам чиновника, 5 февраля только за первые пять часов непогоды ветер в Днепре повалил 83 дерева. Также были обесточены два десятка домов и 39 улиц без наружного освещения.

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"Все службы работают в круглосуточном режиме. Потерпите. Мы справимся", - добавил Лысенко.

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Ранее мы писали, что в Одессе всю ночь бушевал ураганный ветер – он срывал с зданий крыши и валил деревья. В городе из-за непогоды упали 38 деревьев. А на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

Напомним, в Украину пришел циклон Петра. В плену снегопадов оказалась практически вся страна.

Отметим, что сложные погодные условия синоптики прогнозируют и сегодня, 6 февраля. На ряд областей обрушатся сильный снег, метели, штормовой ветер. В ГСЧС отметили, что из-за непогоды на дорогах может быть нарушение или прекращение движения транспорта.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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