Поваленные деревья и разбитые автомобили: в Днепре прошла буря

Из-за непогоды в городе было парализовано движение трамваев и троллейбусов

Буря, которая прошла 9 сентября в Днепре, повалила десятки деревьев в городе. Из-за ливня и шквального ветра одно из деревьев упало прямо на проезжую часть и повредило сеть электротранспорта. Из-за инцидента движение трамваев и троллейбусов в городе было парализовано.

Кроме того, из-за непогоды был поврежден и автомобиль, который стоял рядом с перекрестком. На него упал провод и разбил бампера и фару. На данный момент последствия бедствия ликвидируют местные коммунальщики.

А в Запорожье 7 сентября сильный ветер валил деревья, которые лишь чудом не нанесли вреда людям, однако заблокировали движение в городе.

Ранее мы сообщали о том, что в Ивано-Франковской области после сильных ливней вода залила дороги и подтопила жилые дома. В частности, затоплены Косовский и Калушский районы.

Кроме того, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.