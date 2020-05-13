Поваленные деревья и заблокированные дороги: что натворила непогода в Днепре (фото, видео)

Одним из городов Украины, на который обрушилась непогода, оказался Днепр. Тут ураганный ветер валил деревья прямо на проезжую часть, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Ураган в городе бушевал сегодня ночью, 13 мая. Порывы ветра местами достигали 20 м/с. К ликвидации последствий непогоды пришлось привлечь спасателей.

В частности, работники ГСЧС убирали рухнувшее дерево на улице Паторжинского в Соборном районе города, ведь оно заблокировало движение транспорта по дороге.

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"Чрезвычайники, с помощью двух бензопил, распылили дерево, длиной около 15 метров, и убрали его на обочину", – рассказали в ГСЧС.

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Подобный инцидент произошел на улице Андрейченко в Новокодацком районе. Тут на проезжую часть рухнуло сухое дерево. Его спасатели тоже убрали.

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Также ураган бушевал в центре Харькова. Там на улице Чернышевского из-за порывов сильного ветра рухнуло дерево. В итоге – пострадали двое прохожих, повреждения получил припаркованный автомобиль и фасад здания.

Напомним, не так давно в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост.

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