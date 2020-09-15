Повалил на землю и выкручивал руки: в Днепре патрульный пытал задержанного

В Днепре работника патрульной полиции подозревают в превышении полномочий и пытках человека.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, экипаж патрульных прибыл по вызову о нарушении порядка возле больницы. Во время общения правоохранители повалили мужчину, который уже не оказывал сопротивления, на землю и избили.

"После этого, когда мужчина уже был под полным контролем полицейских, один из патрульных завел его руки, которые находились за спиной в наручниках, в сторону головы. При этом правоохранитель комментировал свои действия, что человек в положении так называемой "ласточки" может продержаться максимум пять минут. То есть, он вполне осознавал, что своими действиями наносит задержанному сильной физической боли", - говорится в сообщении.

/ Фото: Офис генпрокурора

Все обстоятельства инцидента будут выяснять работники Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее в Днепропетровской области банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей.

Также мы рассказывали, что в Одессе двое патрульных отбили почки задержанному. Копы утверждали, что граждан был пьяным, но врачи не обнаружили в крови мужчины алкоголя или наркотиков.

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