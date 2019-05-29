Появились детали ДТП с участием автобуса со школьниками в Днепропетровской области

В результате столкновения пострадали почти все дети

Появились подробности ДТП в Днепропетровской области с участием автобуса, в котором ехали школьники. Микроавтобус, который вез детей из Запорожья в Полтаву, врезался в грузовик. Пострадали почти все школьники. Несколько детей доставили в больницу с переломами и ушибами. "Сегодня" выясняли, почему произошла авария и в каком состоянии дети сейчас.

Автобус уже двигался Днепропетровской области. Домой оставалось 200 км. 12-летний Даниил и его одноклассник сидели рядом с водителем, удар пришелся парню в бок.

"Я увидел фуру перед собой. Мы врезались, и я потерял сознание. Затем через секунд 30 я проснулся, и вижу что стекло разбито, все было побито. И увидел перед собой на стекле кровь", – рассказывает пострадавший школьник Даниил Шабалин.

Даня получил сложный перелом руки и ушиб головы. Он пострадал больше всех. В двух его одноклассников также переломы. Другие школьники получили незначительные травмы, их обследовали и отпустили домой.

"В той или меньшей степени пострадали все дети. Были осмотрены врачем травматологом, врачем нейрохирург, врачем хирургом. Всем детям в экстренном порядке проведено УЗИ брюшной полости на наличие травм брюшной полости. Тяжелых травм у детей не было", – рассказал медицинский директор Днепропетровской областной детской больницы Игорь Фараонов.

Все обстоятельства происшествия выясняет полиция. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса объезжал грузовик, который ехал в том же направлении, и столкнулся с ним. Оба водители были трезвыми. Также известно, что водитель микроавтобуса – частный предприниматель и имел лицензию на перевозку пассажиров. Но мог ли везти детей – еще выясняют.

"Именно этим сейчас занимается следователь, устанавливает, кто дал разрешение, чья была инициатива именно проведения этой экскурсии. Каким образом было найдено именно этого водителя для перевозки детей", – рассказывает спикер Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Мать пострадавшего Марина Шабалина говорит, что с этим перевозчиком дети ехали во второй раз. И женщина не понимает – почему сын оказался на переднем сиденье.

Водителя автобуса пока не задержали. Если он виноват, ему грозит штраф или ограничение свободы до трех лет.

Напомним, на Буковине случилось жуткое ДТП. В результате водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Четырех пассажиров в возрасте от 16 до 20 лет, с травмами различной тяжести доставили в больницу.

Кроме этого, жуткая авария произошла под Киевом на 35-ом километре Житомирской трассы. Там не разминулись две фуры – Volvo и DAF. В результате ДТП у одного грузовика разорвало колесо, машина перевернулась, а груз и осколки разбросало по дороге.

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