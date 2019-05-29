Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Появились детали ДТП с участием автобуса со школьниками в Днепропетровской области

29 мая, 19:08

В результате столкновения пострадали почти все дети


Появились подробности ДТП в Днепропетровской области с участием автобуса, в котором ехали школьники. Микроавтобус, который вез детей из Запорожья в Полтаву, врезался в грузовик. Пострадали почти все школьники. Несколько детей доставили в больницу с переломами и ушибами. "Сегодня" выясняли, почему произошла авария и в каком состоянии дети сейчас.

Автобус уже двигался Днепропетровской области. Домой оставалось 200 км. 12-летний Даниил и его одноклассник сидели рядом с водителем, удар пришелся парню в бок.

"Я увидел фуру перед собой. Мы врезались, и я потерял сознание. Затем через секунд 30 я проснулся, и вижу что стекло разбито, все было побито. И увидел перед собой на стекле кровь", – рассказывает пострадавший школьник Даниил Шабалин.

Даня получил сложный перелом руки и ушиб головы. Он пострадал больше всех. В двух его одноклассников также переломы. Другие школьники получили незначительные травмы, их обследовали и отпустили домой.

"В той или меньшей степени пострадали все дети. Были осмотрены врачем травматологом, врачем нейрохирург, врачем хирургом. Всем детям в экстренном порядке проведено УЗИ брюшной полости на наличие травм брюшной полости. Тяжелых травм у детей не было", – рассказал медицинский директор Днепропетровской областной детской больницы Игорь Фараонов.

Все обстоятельства происшествия выясняет полиция. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса объезжал грузовик, который ехал в том же направлении, и столкнулся с ним. Оба водители были трезвыми. Также известно, что водитель микроавтобуса – частный предприниматель и имел лицензию на перевозку пассажиров. Но мог ли везти детей – еще выясняют.

"Именно этим сейчас занимается следователь, устанавливает, кто дал разрешение, чья была инициатива именно проведения этой экскурсии. Каким образом было найдено именно этого водителя для перевозки детей", – рассказывает спикер Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Мать пострадавшего Марина Шабалина говорит, что с этим перевозчиком дети ехали во второй раз. И женщина не понимает – почему сын оказался на переднем сиденье.

Водителя автобуса пока не задержали. Если он виноват, ему грозит штраф или ограничение свободы до трех лет.

Напомним, на Буковине случилось жуткое ДТП. В результате водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Четырех пассажиров в возрасте от 16 до 20 лет, с травмами различной тяжести доставили в больницу.


Кроме этого, жуткая авария произошла под Киевом на 35-ом километре Житомирской трассы. Там не разминулись две фуры – Volvo и DAF. В результате ДТП у одного грузовика разорвало колесо, машина перевернулась, а груз и осколки разбросало по дороге.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, дети, пострадавшие, Днепропетровская область, школьный автобус

Вы сейчас просматриваете новость " Появились детали ДТП с участием автобуса со школьниками в Днепропетровской области". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовая драка в Каменском: две школьницы попали в больницу

Сегодня, 17:29

Девчонки решили выяснить отношения в одном из дворов, обе привели с собой подруг

В Крыму ребенок погиб в автомобиле, который без водителя скатился с горы

Сегодня, 15:09

Машина врезалась в постройку и перевернулась

В Киеве девушка на мотоцикле въехала в легковушку

Сегодня, 13:57

Пострадавшую госпитализировали

Смертельное ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик и микроавтобус

Сегодня, 11:16

В аварии погибли оба водителя

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Алина Гросу рассказала о романе с женатым

Кардиолог рассказал, как быстро омолодить организм

Александр ГВОЗДИК: «Не моя вина, что бой с Нгумбу завершился так»

Причина падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

"Мы в плену!" Украинцы застряли в Египте: что произошло

Украина вводит спецпошлину на все товары из РФ. Реакция Москвы

Поход Вакарчука в Раду огорошил украинцев

Ученые разгадали тайну самой высокой в мире мумии

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Зеленский для Кремля — все: Цимбалюк выдал настоящий план Путина

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь