Пожар в доме престарелых в Днепре: новые подробности

В Днепре в доме престарелых, где сегодня произошел смертельный пожар в которые погибли пять женщин, проживали 30 человек. Людей перевозят в другой дом.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Детали о доме
"В доме проживало 30 человек в возрасте от 75 до 89 лет, из которых 23 лежачих больных. Как было установлено сотрудником Секретариата Уполномоченного, на втором этаже здания, где находились лежачие больные, произошло замыкание электрической проводки", — сообщила Денисова.
Помощь пострадавшим
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются. Пациентов транспортируют в другое здание этого заведения, расположенное в городе Днепр.
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Что известно о личности предпринимателя
Как удалось выяснить "Сегодня", человек, который держал дом престарелых, имеет еще такие же объекты. Правоохранители уже успели в них провести обыски. Мужчина осуществлял свою деятельность на законных основаниях.
"Физически от зарегистрирован, юридически он зарегистрирован. Требований лицензирования к такому виду деятельности законодательство не требует. Можем сказать предварительно, что он имел право работать, единственное, что не выполнил всех требований, не сообщил в службу по чрезвычайным ситуациям, в социальных службах он не был зарегистрирован", — рассказал заместитель начальника Нацполіції в Днепропетровской области Владимир Богонос.
Кроме того, в полиции подчеркнули, что в поле зрения заведение для престарелых, где произошел пожар, ранее не попадало.
С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев
По данным ГСЧС, с начала года произошло 66 155 возгораний, 1262 человека погибли, 1077 – пострадали. Больше всего возгораний – 21 780 – было в жилых секторах.
Основные причины возникновения пожаров:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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