Праздник Крещения в Днепре: назван список мест для купания

На праздник Крещения, которое отмечают 19 января, в Днепре обустроили 10 мест для купания горожан.
Так, на пляжах оборудовали специальные места, где спасатели обследовали дно, а городские власти оборудовали пункты обогрева и раздевалки. Также на этих локациях будут работать медики скорой, спасатели и волонтеры "Медицинского корпуса" и "Красного креста", сообщает Информатор.
Где можно купаться 19 января:
- Парк Сагайдак;
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Набережная Заводская, 96);
- Озеро на ж/м Красный камень;
- Пляж на Монастырском острове;
- Свято-Андреевский храм (ж/м Победа, ул. Набережная Победы, 59а);
- Дворец культуры "Северный" (берег. Самары, лодочная станция "Сом");
- Храм в честь Собора Ионная Крестителя (ул. Сичеславская Набережная, 27д);
- Храм Святителя Николая (остров Монастырский, ул. Монастырская, 1);
- Храм иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утешение" (ул. Набережная Победы, 37д);
- Территория Культурно-этнографического клуба "Сич" (ул. Набережная Победы, 134).
Напомним, ранее мы писали о местах для безопасного купания в Киеве, а также о том, где можно будет окунуться на праздник в Одессе.
Крещение Господне или Богоявление – это завершающий день в числе трех великих праздников рождественского цикла, которые отмечают в январе. Купание в ледяной воде – главная традиция Крещения. Ранее сайт "Сегодня" писал, зачем нужно нырять в прорубь в этот день.
Ранее мы уже сообщали все про Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника.
Смотрите видео о крещенских купаниях в Украине:
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