Праздник Крещения в Днепре: назван список мест для купания

На оборудованных местах для купания будут дежурить медики и спасатели

/ Фото: Информатор

На праздник Крещения, которое отмечают 19 января, в Днепре обустроили 10 мест для купания горожан.

Так, на пляжах оборудовали специальные места, где спасатели обследовали дно, а городские власти оборудовали пункты обогрева и раздевалки. Также на этих локациях будут работать медики скорой, спасатели и волонтеры "Медицинского корпуса" и "Красного креста", сообщает Информатор.

Где можно купаться 19 января:

- Парк Сагайдак;

- Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Набережная Заводская, 96);

- Озеро на ж/м Красный камень;

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- Пляж на Монастырском острове;

- Свято-Андреевский храм (ж/м Победа, ул. Набережная Победы, 59а);

- Дворец культуры "Северный" (берег. Самары, лодочная станция "Сом");

- Храм в честь Собора Ионная Крестителя (ул. Сичеславская Набережная, 27д);

- Храм Святителя Николая (остров Монастырский, ул. Монастырская, 1);

- Храм иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утешение" (ул. Набережная Победы, 37д);

- Территория Культурно-этнографического клуба "Сич" (ул. Набережная Победы, 134).

Напомним, ранее мы писали о местах для безопасного купания в Киеве, а также о том, где можно будет окунуться на праздник в Одессе.

Крещение Господне или Богоявление – это завершающий день в числе трех великих праздников рождественского цикла, которые отмечают в январе. Купание в ледяной воде – главная традиция Крещения. Ранее сайт "Сегодня" писал, зачем нужно нырять в прорубь в этот день.

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Смотрите видео о крещенских купаниях в Украине:

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