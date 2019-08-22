Праздник в Днепре: на День Независимости устроят мастер-классы, концерт и шествие

День Независимости Украины / Фото: AFP

Днепряне готовятся отпраздновать День Независимости Украины. Так, 24 августа горожан ждет целый аттракцион эмоций. Мероприятия стартуют на Фестивальном причале забегом в вышиванках.

Желающие также смогут принять участие в патриотическом шествии и флешмобе "Мы – дети твои, Украина". "Сегодня" выяснили, куда стоит сходить в праздничный уикенд.

Так, празднование начнется в 8:00 патриотическим забегом в вышиванках. Марафон пройдет на Сичеславской Небережной в районе Фестивального причала. В связи с этим будет ограничено движение общественного и частного транспорта.

"Перекрыть движение транспорта по ул. Сичеславской Набережной от Государственного цирка до Мерефо-Херсонского моста на время проведения спортивного мероприятия с 8:00 до 12:00. И частично ограничить движение транспорта во время шествия по ул. Староказацкой – ул. Фабра – пр-ту Яворницкого до Исторического музея", – сообщили в Днепровском городском совете.

Реклама

Уже в 9:00 от сквера Героев, который находится возле здания Днепропетровской облгосадминистрации, стартует патриотическое шествие. Горожане пройдут по проспекту Яворницкого до государственного флага Украины (район Исторического музея).

После забега и шествия горожане смогут подкрепиться на фестивале уличной еды, который состоится на Фестивальном причале. Здесь же устроят концерт "Песни, рожденные в АТО".

Повеселиться смогут и дети. Для них в парке им. Глобы установят сцену, на которой выступят творческие коллективы. А вот в Новокодакском парке проведут холи-фест и флешмоб "Флаг Украины из воздушных шариков". В парке Зеленый Гай горожане смогут присоединиться к хендмейд ярмарке и флешмобу "Собери Украину вместе с нами". Там также проведут различные мастер-классы для взрослых и детей.

Проявить креатив предлагают и детворе, для которой устроят фестиваль рисунков на асфальте возле летнего театра парка им. Глобы. Сюрприз ждет и молодых мам в Чечеловском роддоме. Там состоится акция "Привет, ребенок", в рамках которой будут планируют поздравить всех крох, которые появятся на свет в преддверии праздника.

Напомним, что съемочные группы "Сегодня" готовятся установить рекорд ко Дню Государственного флага Украины: журналисты одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках страны: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках.

Мы также писали об одной из главных интриг этого года: чем новая власть заменит военный парад. По инициативе президента Владимира Зеленского праздник обойдется без традиционного военного марша. Вместо него будут звон колоколов и музыкальный флешмоб.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама