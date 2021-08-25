Предыдущий кандидат уволился. В Кривом Роге выбрали и.о. мэра города

После гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова исполнять его обязанности до выборов будет Юрий Вилкул. Предыдущий кандидат в и.о мэра, секретарь горсовета Александр Котляр, сложил с себя полномочия.
Об этом сообщает "Информатор".
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По данным СМИ, такое решение Котляр принял, чтобы сохранить спокойствие и стабильность в городе. Он подчеркнул, что это его личное и в данной ситуации единственное правильное решение.
"Я никогда не держался ни за какие должности. Я хотел бы довести до конца свою работу, но сейчас я отказываюсь от своего поста. Я прошу депутатов поддержать мою отставку", — сказал депутатам Котляр.
Депутаты горсовета с уважением отнеслись к данному решению. После этого большинство чиновников внесли кандидатуру Юрия Вилкула.
"У меня правда проблемы со здоровьем, вы знаете о моем решении год назад на втором туре выборов. Но сейчас, чтобы защитить город, не дать погрузить город в хаос, обеспечить работу всего городского хозяйства, я готов исполнять обязанности мэра до следующих выборов", – сказал Вилкул.
Что известно о погибшем Павлове?
- Родился в Кривом Роге в 1973 году.
- Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".
- С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского головы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.
- В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".
Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме. В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова.
В полиции назвали три версии смерти Павлова. Правоохранители рассказали, из какого оружия был застрелен чиновник. Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности.