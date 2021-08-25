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Предыдущий кандидат уволился. В Кривом Роге выбрали и.о. мэра города

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 августа, 11:23
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Секретарь горсовета решил покинуть должность, чтобы сохранить спокойствие и стабильность в городе
Место Павлова (на фото слева) временно займет Вилкул (справа). Коллаж "Сегодня"
Место Павлова (на фото слева) временно займет Вилкул (справа). Коллаж "Сегодня"

После гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова исполнять его обязанности до выборов будет Юрий Вилкул. Предыдущий кандидат в и.о мэра, секретарь горсовета Александр Котляр, сложил с себя полномочия.

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Об этом сообщает "Информатор".

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По данным СМИ, такое решение Котляр принял, чтобы сохранить спокойствие и стабильность в городе. Он подчеркнул, что это его личное и в данной ситуации единственное правильное решение.

"Я никогда не держался ни за какие должности. Я хотел бы довести до конца свою работу, но сейчас я отказываюсь от своего поста. Я прошу депутатов поддержать мою отставку", — сказал депутатам Котляр.

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Депутаты горсовета с уважением отнеслись к данному решению. После этого большинство чиновников внесли кандидатуру Юрия Вилкула.

"У меня правда проблемы со здоровьем, вы знаете о моем решении год назад на втором туре выборов. Но сейчас, чтобы защитить город, не дать погрузить город в хаос, обеспечить работу всего городского хозяйства, я готов исполнять обязанности мэра до следующих выборов", – сказал Вилкул.

Что известно о погибшем Павлове?

  • Родился в Кривом Роге в 1973 году.
  • Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".
  • С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского головы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.
  • В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме. В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова.

В полиции назвали три версии смерти Павлова. Правоохранители рассказали, из какого оружия был застрелен чиновник. Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

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