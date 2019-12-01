Приднепровская ТЭС пригласила в гости школьников

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Они исследуют энергетику и знают, как экономить природные ресурсы, потому что овладевают науками в энергоэффективной школе. К образовательному онлайн проекту от компании ДТЭК присоединились уже полторы тысячи учебных заведений. Любознательных школьников пригласила в гости Приднепровская ТЭС – посмотреть, как и из чего производят электроэнергию.

Таких масштабов они даже и представить не могли. Алина впервые увидела, как уголь измельчают в пыль, чтобы лучше горело.

"Я узнала о том, как появляется энергия. Из-за чего появляется энергия. Как она вообще работает, как управляют, как изготавливают эту энергию. Я узнала, что это очень тяжело и что это очень кропотливая работа", – делится Алина Акинчина, школьница.

Газовый уголь дает тепла больше, чем, например, антрацитовый – что минимизирует выбросы в воздух. Об этом Алина с друзьями узнали во время необычных уроков – энергоэффективности. А еще о том, как экономить природные ресурсы.

"Этот проект очень интересный и он очень нам нужен, потому что мы учимся сохранять энергию. Как не навредить окружающей среде", – говорит школьница.

Энергоэффективная школа – образовательный проект компании ДТЭК. Занятия интересны не только детям и учителям, но и родителям.

"В этом проекте наша школа принимает участие уже много лет. На протяжении этих лет мы выигрывали много грантов, которые давали нам возможность менять окна в коридорах, в школах – лампы на энергосберегающие", – говорит Лариса Тереб, учительница.

Результат не замедлил сказаться: за время проекта каждая школа-участница примерно на 10% сократила потребление электричества. Цель ДТЭК – научить новое поколение бережно относиться к природным ресурсам.

"ДТЭК системно инвестирует в проекты устойчивого развития уже 12 лет. Энергоэффективные школы – это пример социального партнерства, ради будущего и для решения глобальных целей. За семь лет проект привлек уже 400 тысяч участников. Мы высадили 12-ть тысяч деревьев. И каждый год сокращаем выбросы углекислого газа", – говорит Виктор Зинченко, и. о. директора по коммуникациям ДТЭК Энерго.

Дома у Алины уже давно энергосберегающие лампочки. Она знает, как удержать тепло в квартире и сэкономить семейный бюджет.

"Я учусь экономить энергию. Я понимаю, что я могу сделать гораздо больше для окружающего мира. Я понимаю, что я могу спасти природу своими поступками и действиями", – делится она.

Сейчас школьница задумывается над глобальными эко-проектами и серьезно изучает альтернативные источники энергии.

Напомним, чтопроект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы" получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают ,как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают в двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины:

Кроме того,"Сегодня" рассказывали о том, как студенты ведущих украинских вузов ищут технологические решения, которые помогут сделать жизнь в их городах комфортнее.

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