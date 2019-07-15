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Приходил за помощью медиков: во дворе больницы в Днепре нашли труп мужчины

15 июля, 15:37

Тело обнаружили сотрудники лечебного учреждения

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Сегодня

В Днепре во дворе городской больницы №16 был найден мертвый мужчина, на теле которого были обнаружены ссадины и пролежни. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как выяснилось, тело 59-летнего мужчины нашли работники больницы. На горячую линию 102 они сообщили, что мужчина неоднократно обращался в медицинское учреждение за помощью.

"Доктор больницы сказала, что на теле мужчины находились ссадины и пролежни. Мужчина также злоупотреблял спиртными напитками. На место вызвали следственно-оперативную группу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", – сообщила "Сегодня" инспектор пресс-службы патрульной полиции области Екатерина Коротя.

Местная пресса пишет, что умерший пришел в больницу и попросил сделать ему укол. Однако в полиции эту информацию на данный момент не подтверждают.

"По факту случившегося заведено уголовное дело по статье "умышленное убийство". После медицинской экспертизы будет решаться дальнейшая квалификация", – пояснили в Днепровском отделении полиции.

Напомним, американские врачи бесплатно прооперировали 12 украинских детей с врожденными пороками лица. В Институте хирургии Валихновского была оказана помощь 12 маленьким пациентам в возрасте от 2 месяцев до 5 лет.

Ранее в Днепре спасли бойца, которому пуля пробила глаз, к нему приехала беременная невеста. Пуля попала в глаз бойца, прошла через мозг и застряла в затылочной кости черепа.

Также смотрите сюжет о том, когда в Украине заработает пересадка органов от трупного донора.


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Тег Днепр, больница, врачи, пациент

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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