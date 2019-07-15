Приходил за помощью медиков: во дворе больницы в Днепре нашли труп мужчины

Тело обнаружили сотрудники лечебного учреждения

Иллюстрация. Фото: Сегодня

В Днепре во дворе городской больницы №16 был найден мертвый мужчина, на теле которого были обнаружены ссадины и пролежни. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как выяснилось, тело 59-летнего мужчины нашли работники больницы. На горячую линию 102 они сообщили, что мужчина неоднократно обращался в медицинское учреждение за помощью.

"Доктор больницы сказала, что на теле мужчины находились ссадины и пролежни. Мужчина также злоупотреблял спиртными напитками. На место вызвали следственно-оперативную группу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", – сообщила "Сегодня" инспектор пресс-службы патрульной полиции области Екатерина Коротя.

Местная пресса пишет, что умерший пришел в больницу и попросил сделать ему укол. Однако в полиции эту информацию на данный момент не подтверждают.

"По факту случившегося заведено уголовное дело по статье "умышленное убийство". После медицинской экспертизы будет решаться дальнейшая квалификация", – пояснили в Днепровском отделении полиции.

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