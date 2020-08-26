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Привязали к машине и волочили по асфальту: под Днепром спасли собаку (видео)

26 августа, 03:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Над животным жестоко поиздевались

В поселке городского типа Васильковка Днепропетровской области местный житель привязал к машине собаку и волочил ее по улицам. В результате действий живодера, пес стер лапы буквально до кости и потерял много крови.

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По словам очевидцев, люди поймали живодера и вызвали на место наряд полиции.

Видео: facebook.com/priutdrug

В ветеринарную клинику собака поступила с тяжелыми травмами, однако врачи спасли животное от смерти.

"Арманд, малыш которого тащили за машиной, бедный пес, который был на пределе. Он выжил. Он не просто выжил, а живой, он продолжает верить людям, он любит жизнь, он благодарен всем добрым людям, которые помогли ему справится, помогли ему в лечении, помогли добрым словом", – рассказали на странице приюта "Друг" в Facebook.

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Видео: facebook.com/priutdrug

Ранее мы сообщали, что изверги в Запорожье живьем подожгли кота.

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Также напомним, под Запорожьем подожгли дом "вольнянской" живодерки и ее сообщника. Два человека перелезли через забор с дубинками, проникли в дом главаря банды живодеров Александра и жестоко избили его.

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