Продали изъятое: работников прокуратуры в Днепропетровской области подозревают в превышении власти

Сотрудников одной из прокуратур Днепропетровской области подозревают в превышении власти. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Предварительно установлено, что прокурор осуществлял процессуальное руководство в рамках уголовного производства. Во время досудебного расследования дела изъяли определенное имущество, а затем прокурор продал его через товарную биржу. Выручка от продажи составила более 800 тысяч гривен.
Следователи ГБР проходят обыски в местной прокуратуре Днепропетровской области, в двух отделах полиции и на товарной бирже.
Процессуальное руководство осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины, оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.
Напомним, следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении капитана полиции по подозрению в превышении власти. Установлено, что оперуполномоченный сектора криминальной полиции Левобережного отделения полиции в Донецкой области доставил водителя такси в отделение и избил его.
Также, в Днепре четверых полицейских Индустриального отделения полиции подозревают в пытках. Как выяснилось, еще в ноябре прошлого года стражи порядка задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в совершении кражи. Копы применили к мужчине силу, чтобы тот сознался в содеянном.
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