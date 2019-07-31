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Продали изъятое: работников прокуратуры в Днепропетровской области подозревают в превышении власти

Сегодня, 16:08

Выручка от проданного имущества составляет более 800 тысяч гривен

Продали изъятое: работников прокуратуры в Днепропетровской области подозревают в превышении власти https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%B1%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%B1%D1%80 Днепр Выручка от проданного имущества составляет более 800 тысяч гривен

Сотрудников одной из прокуратур Днепропетровской области подозревают в превышении власти. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Предварительно установлено, что прокурор осуществлял процессуальное руководство в рамках уголовного производства. Во время досудебного расследования дела изъяли определенное имущество, а затем прокурор продал его через товарную биржу. Выручка от продажи составила более 800 тысяч гривен.

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Следователи ГБР проходят обыски в местной прокуратуре Днепропетровской области, в двух отделах полиции и на товарной бирже.

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Процессуальное руководство осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины, оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.

Напомним, следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении капитана полиции по подозрению в превышении власти. Установлено, что оперуполномоченный сектора криминальной полиции Левобережного отделения полиции в Донецкой области доставил водителя такси в отделение и избил его.

Также, в Днепре четверых полицейских Индустриального отделения полиции подозревают в пытках. Как выяснилось, еще в ноябре прошлого года стражи порядка задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в совершении кражи. Копы применили к мужчине силу, чтобы тот сознался в содеянном. 

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прокуратура Днепропетровская область ГБР

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