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Продавал оружие и боеприпасы: в Днепропетровской области парень оказался на скамье подсудимых

29 августа, 15:27

«Товар» преступник сбывал через интернет

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

В Днепропетровской области судят 23-летнего мужчину, который сбывал оружие и боеприпасы через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Днепропетровской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения)", – говорится в сообщении.

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Как выяснилось, в 2018 году мужчина приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, которые в дальнейшем сбывал. Преступника разоблачили во время оперативной закупки. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

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Напомним, недавно в Житомирской области военные воровали и продавали оружие из воинской части

Также сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконный сбыт отработанных боеприпасов в Запорожской области. Как выяснили оперативники, местные жители сдавали на металлолом отработанные боеприпасы, которые они разбирали на территории воинской части, сообщили в пресс-центре СБУ.

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