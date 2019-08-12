Прогулы и санкции: как трудятся депутаты Днепровского горсовета

Сессия горсовета Днепра провела заседание перед отпуском / Фото: пресс-служба мэрии Днепра

Депутаты Днепровского горсовета отправились на летние каникулы. Пока избранники отдыхают от общественной нагрузки, "Сегодня" проанализировали, все ли из них заслужили отпуск.

Следить за депутатской активностью каждый избиратель может посредством официального сайта горсовета – dniprorada.gov.ua. Здесь в перечне избранников можно не только посмотреть на представителей народа и их активностью в соцсетях, но также увидеть, насколько исправно они посещают заседания постоянных комиссий и сессии горсовета. Как выяснилось, в 2019-м без единого прогула сессии посещали всего 19 из 64-х избранников, которые с января пришли на все восемь заседаний. На последней сессии, которая состоялась 24 июля присутствовало и вовсе 47 депутатов. Тенденция пропускать заседания городского совета и постоянных комиссий беспокоит и мэра Бориса Филатова, который поддерживает идею сократить количество депутатов.

В числе "отличников", которые исправно ходили на пленарные заседания — 10 избранников, которые прошли в горсовет от "Украинского объединения патриотов — "УКРОП", семеро представителей партии "Оппозиционный блок", а также по одному депутату от партии "Громадська сила" и силы "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Среди тех, кто исправно ходил на все заседания — депутат от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Северин Маринчук. За три года избранник не пропустил ни одной сессии и заседания постоянной комиссии. "Я считаю, что посещения комиссии является обязательным элементом депутатской деятельности. Это важно для понимания сути сессионных решений", — говорит Северин Маринчук.

А вот в числе систематических прогульщиков, по данным горсовета, как и в первом списке, также числится больше всего избранников от политической партии "Оппозиционный блок". Так, трое представителей политсилы — Сергей Суханов, Ярослав Гивель и Наталья Луценко — не посетили в 2019-м ни одного пленарного заседания. За депутатом объединения "Самопомич" Вячеславом Мишаловым числятся семь пропусков, а его коллега от политпартии "Громадська сила" Загид Краснов пропустил шесть заседаний.

Сами прогульщики свои пропуски объясняют отсутствием общего языка между депутатским корпусом и представителями исполнительного комитета. При этом некоторые избранники заявляют о конфликте с мэром.

"Работу депутата веду, приемы еженедельно, помощь оказана в полном объеме. Но рисковать здоровьем не планирую (депутат заявляет о нападении на него во время заседания сессии горсовета. — Авт.)", — рассказал "Сегодня" представитель политической партии "Оппозиционный блок" Сергей Суханов.

Вторит ему и депутат от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Дмитрий Хозин, пропустивший пять заседаний:

"Мой уровень активности сейчас снизился по сравнению с тем, который был еще два года назад. Не хочется быть маленькой королевой, которая вроде сидит, за что-то голосует, а толку от этого нет. Я вообще не вижу смысла в сегодняшних комиссиях городского совета", – рассказал он.

Отметим, что сейчас не существует механизма, который повлиял бы на прогульщиков.

"К сожалению, санкции не предусмотрены законодательством. Депутатство, по сути, — это общественная нагрузка. Нет регулятивной базы. Есть понятие "должен", однако нет понятия "если должен, но не выполняю", — подчеркивает депутат Северин Маринчук.

В свою очередь депутат от партии "Оппозиционный блок" Руслан Вишневецкий, который не пропустил ни единого заседания, считает, что к прогульщикам необходимо применять методы взыскания.

"Самая главная часть депутатской работы — это представлять интересы граждан в горисполкоме, решать проблемы территориальной громады. А не пиариться на заседаниях сессии, не ходя на комиссии и не появляясь в округе ни одного дня. Поэтому санкции нужны, но надо смотреть на каждый случай отдельно", – рассказал депутат.

Ранее мы писали, что 19 июня в Днепре очередное заседание городского совета закончилось скандалом.

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