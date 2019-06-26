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Прокуратура вернула государству 55 гектаров земли в Днепропетровской области

26 июня, 19:11

Стоимость незаконно занятого участка составляет 6,9 млн грн

Фото: Pixabay

В Днепропетровской области прокуратура вернула государству земельный участок площадью более 55 гектаров.

Как выяснилось, в феврале 2018 года женщина предоставила госрегистратору фальшивые документы, в которых было указано, что якобы Новомосковская райадминистрация передала ей в пользование землю для ведения сельскохозяйственной деятельности в Васильевском сельсовете.

Стоимость незаконно занятого участка составляет 6,9 млн грн. В данный момент земля снова передана громаде.

Ранее в Днепре задержали главу территориальной общины. Чиновник вымогал 25 тысяч долларов за "решение вопроса" о выделении земли.

Также мы писали, что в Кировоградской области из-за 50 гектаров земли разгорелся скандал. Женщина унаследовала ферму от мужа, но потеряла право на землю.


Напомним, с сентября 2018 года в Украине состоялось 1037 успешных электронных земельных аукционов на общую сумму 79,18 млн гривен. Их провели госпредприятие СЕТАМ Агентства по розыску и менеджменту активов и Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра через платформу OpenMarketLand, информирует 21 мая пресс-служба СЕТАМ.

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Тег земля, незаконно, участок, земельный участок

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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