Прокуратура вернула государству 55 гектаров земли в Днепропетровской области
Стоимость незаконно занятого участка составляет 6,9 млн грн
В Днепропетровской области прокуратура вернула государству земельный участок площадью более 55 гектаров.
Как выяснилось, в феврале 2018 года женщина предоставила госрегистратору фальшивые документы, в которых было указано, что якобы Новомосковская райадминистрация передала ей в пользование землю для ведения сельскохозяйственной деятельности в Васильевском сельсовете.
Стоимость незаконно занятого участка составляет 6,9 млн грн. В данный момент земля снова передана громаде.
Ранее в Днепре задержали главу территориальной общины. Чиновник вымогал 25 тысяч долларов за "решение вопроса" о выделении земли.
Также мы писали, что в Кировоградской области из-за 50 гектаров земли разгорелся скандал. Женщина унаследовала ферму от мужа, но потеряла право на землю.
Напомним, с сентября 2018 года в Украине состоялось 1037 успешных электронных земельных аукционов на общую сумму 79,18 млн гривен. Их провели госпредприятие СЕТАМ Агентства по розыску и менеджменту активов и Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра через платформу OpenMarketLand, информирует 21 мая пресс-служба СЕТАМ.
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