Просроченные огнетушители и решетки на окнах: в Днепре проверили безопасность в одном из вузов

На исправление нарушений заведениям дается месяц, а то и больше

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Решетки на окнах и просроченные огнетушители – такие пугающие обстоятельства выявила проверка пожарной безопасности, которую устроили чрезвычайники в одном из вузов Днепра. И хотя она плановая, когда именно нагрянет инспектор – в заведении не знали. Посетили проверку и новости "Сегодня".

Днепровский филиал одного из столичных вузов. Центр города. Здесь обучаются около шестисот студентов. Сегодня никого нет. Каникулы. Как только заходишь в помещение, тут тебе и тревожная кнопка, и план эвакуации. На потолке – уловитель дыма. А вот и пожарный кран спрятался. Все ли работает, как положено – выясняют спасатели. Сперва проверяют систему оповещения. Дальше осматривают пожарные рукава и огнетушители. Их по несколько на каждом этаже. И исправные – не все. Находят такой, которому уже 7 лет. Заглядывают и в кабинеты – есть ли запасные выходы. Они-то есть, но заставлены партами и закрыты на ключ. Другая аудитория, здесь учатся повара, полно электроприборов. А огнетушителя – нет. На окнах решетки – это тоже нарушение.

Игорь Красников заместитель декана по хозяйственной части:

"Мы это знали, но в связи с тем, что криминогенная обстановка в нашем городе напряженная... Но я думаю, мы это быстро устранить".

Все замечания услышали и все обещают исправить. Поэтому, инспектора даже штраф не выписали. Только составили предписание.

Сергей Старостенко, заместитель начальника Днепровского городского управления ДСНС в Днепропетровской области:

"На устранение мы будем давать сроки. На более серьезные нарушения обычно дается месяц. Незначительные мы требуем устранить прямо во время нашей проверки".

Еще неделю специалисты будут проверять это помещение. И говорят, что не уйдут пока все нарушения не будут устранены.

Напомним, в прошлом году в России случилась трагедия – в торговом центре во время пожара погибло множество людей. В связи с этим в Украине с целью профилактики поручили проверить все торгово-развлекательные центры. В ГСЧС заявили об ужасающих результатах проверки пожарной безопасности в Украине.

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