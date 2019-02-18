Провалились под лед: в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков
Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей
В Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков, которые провалились под лед. Сначала в беде оказался 66-летний мужчина: он провалился под лед несколько метров от берега. Другие рыбаки сами идти на помощь не рискнули, и вызвали специалистов. На берег мужчину доставили на специальном плоту. Еще пятеро ушли под воду прямо на глазах спасателей в полукилометре от берега. Всех успели вытащить из ледяной воды.
В Кривом Роге рыбалка на льду для мужчины закончилась трагически. Там рыбак провалился под лед на Карачуновском водохранилище и не смог самостоятельно выбраться из воды. Несмотря на то, что водолазы прибыли на место быстро, спасти мужчину не удалось.
Ранее мы сообщали о том, что с начала 2019 года на украинских водоемах погибли 29 человек. В связи со сложившейся ситуацией спасатели продолжают профилактическую работу с населением и патрулируют водоемы по всей стране.
Кроме того, не так давно в Запорожской области школьник провалился под тонкий лед на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться. Также мы рассказывали о том, как в Николаевской области 24-летняя мать спасла двух соседских детей из ледяной воды.
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